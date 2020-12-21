Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugün akşam başlaması beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışının 3 gün süreceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren başlayacak ve yarın geceye kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi.

Karla karışık yağmur ve kar yağışının 23 Aralık Çarşamba bölgenin doğusunda Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da devam edeceği ifade edilen açıklamada, ulaşımda aksama, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu