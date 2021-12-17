Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - Haberler
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Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 1, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 6, Ağrı'da 3, Erzurum ve Iğdır'da 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 7, Tunceli'de 5, Erzincan'da 4, Erzurum'da 2, Kars ve Ağrı'da sıfır, Ardahan'da ise sıfırın altında 3 derece olması öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

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