Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı olacak.

Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmurlu olacağı bölgede, kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bu arada, bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 18, Ağrı'da 11, Kars'ta 9, Erzurum'da 2, Iğdır ve Tunceli'de sıfır, Erzincan'da 7 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 14, Iğdır ve Erzincan'da 11, Kars'ta 8, Erzurum'da 6, Ardahan'da 2, Ağrı'da 1 derece olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'nin 8 Aralık tarihli raporu ortaya çıktı! 3 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'nin 8 Aralık tarihli raporu ortaya çıktı! 3 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı

 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından fırtına Antalya'yı vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından fırtına Antalya'yı vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü

 Yarına dikkat! Meteoroloji güncel hava durumu raporunda 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

Yarına dikkat! Meteoroloji güncel hava durumu raporunda 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title