Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı olacak.

Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmurlu olacağı bölgede, kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bu arada, bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 18, Ağrı'da 11, Kars'ta 9, Erzurum'da 2, Iğdır ve Tunceli'de sıfır, Erzincan'da 7 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 14, Iğdır ve Erzincan'da 11, Kars'ta 8, Erzurum'da 6, Ardahan'da 2, Ağrı'da 1 derece olması bekleniyor.

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

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