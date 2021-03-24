Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
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Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

24.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:58
Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek.

Yağışların sağanak şeklinde başlayacağı bölgede, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da sıfır, Kars'ta 1, Ağrı'da 2, Erzurum'da 3, Erzincan'da 6, Tunceli'de 7 ve Iğdır'da 9 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 16, Tunceli'de 13, Erzincan'da 10, Ardahan ve Kars'ta 9, Erzurum ve Ağrı'da 7 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ise Palandöken'de 128, Sarıkamış'ta 95 ve Konaklı'da 91 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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