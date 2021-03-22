Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir süredir karla karışık yağmur ile kar etkili olan bölgedeki yağış aralıklarla etkisini sürdürecek.

Yağışın, Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar, diğer yerlerde ise aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek rüzgarın öğleden sonra saatteki hızının 40 ila 50 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, Iğdır'da 12, Tunceli'de 6, Erzincan'da 5, Erzurum ve Ağrı'da 2, Kars'ta 1, Ardahan'da ise sıfırın altında 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 19, Tunceli'de 17, Erzincan'da 15, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 10, Ardahan'da 7 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 139, Sarıkamış'ta 105 ve Konaklı'da 100 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya