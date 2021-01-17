Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
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Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

17.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:02
Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği bölgede, kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar görülecek. Yağışların bölgenin güney ve batı kesimlerinde görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölge genelinde sis, buzlanma ve don nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Gece en düşük sıcaklık Erzurum'da 1, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 8, Kars'ta 6, Iğdır'da 3, Ardahan'da 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 7, Ardahan'da 3, Erzurum'da 2, Erzincan'da 0, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ağrı'da 3 derece olması tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı Palandöken'de 66, Sarıkamış'ta 51 ve Konaklı'da 34 santimetre ölçüldü.

Dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı tedbir uyarısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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