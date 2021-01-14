Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
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Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

14.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:26
Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu geçeceği bölgede, buzlanma, don ve sis bekleniyor.

Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışının öngörüldüğü bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgarın güneyden orta, zaman zaman kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilen bölgede, dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşlar ile yetkililerin tedbirli olması istendi.

Gece en düşük sıcaklık Erzincan ve Ardahan'da 3, Kars ile Erzurum'da 2, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 5, Ağrı'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Ardahan'da 7, Kars, Erzincan ve Iğdır'da 5, Ağrı'da 2 ve Erzurum'da 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 40, Konaklı'da 27 ve Sarıkamış'ta 26 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde buzlanma ve don beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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