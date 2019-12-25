Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur, kar ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

25.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:28

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur, kar ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır'da yağmur, karla karışık yağmur ve karın etkili olması bekleniyor.

Bölgede rüzgarın ise güneyli yönlerden orta kuvvette, Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da ise yer yer 50-70 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Gece bölgede hava sıcaklıkları Erzincan'da 6, Tunceli'de 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4, Iğdır'da 3, Kars'ta 2 ve Ardahan'da 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır ve Erzincan'da 9, Kars ve Tunceli'de 7, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 4 derece olması bekleniyor.

Bölgede kar kalınlığı Erzurum'da 3, kayak merkezlerinden Palandöken'de 43, Cıbıltepe'de 25 ve Konaklı'da 6 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Kars'ta dondurucu soğuklar yaşanıyor

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde hissedilen dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı, bazı çeşmeler de buz tuttu.

Arpaçay ilçesine bağlı Kıraç köyünde ise kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle besiciler zor günler geçiriyor.

Besiciler, ahırda besledikleri hayvanlarını karla kaplı arazilerden geçirerek su içmeleri için dereye götürüyor.

Kaynak: AA