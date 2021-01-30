Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
30.01.2021 15:38 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:42
Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Gece saatlerinde yaşanan kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum'da, soğuk havanın etkisiyle çeşmeler ve şadırvanlar buz tuttu.
Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ekipleri yollarda buz ve kar temizleme çalışması yürütüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya