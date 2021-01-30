Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
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Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

30.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:19
Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Erzurum, Kars, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum, Kars, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece saatlerinde yaşanan kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum'da, soğuk havanın etkisiyle çeşmeler ve şadırvanlar buz tuttu.

Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ekipleri yollarda buz ve kar temizleme çalışması yürütüyor.

Kars

Kars'ta gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı zorlaştırıyor.

Belediye ekiplerinin, il merkezinde biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıdığı kentte, vatandaşlar da sokak hayvanları için bazı noktalara yiyecek bıraktı.

Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Ağrı

Ağrı'da ise kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Belediye ekipleri de tipi nedeniyle karla kaplı cadde ve sokakları temizledi.

Erzincan

Erzincan'da da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Karayolları ekiplerince Erzincan-Erzurum, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında başlatılan tuzlama ve kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Erzincan Belediyesi ekipleri de kaldırım ve yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yürütüyor.

Beyaz örtüye bürünen park ve bahçelerde güzel manzaralar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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