Kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
18.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:53
Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 gündür etkisini artıran, zaman zaman yoğunlaşan kar yağışıyla tamamen beyaza bürünen Erzurum'da, belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.
Soğuk havanın da etkisiyle çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, park ve bahçeler ile tarihi mekanlar beyaz örtüsüyle de göz kamaştırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf