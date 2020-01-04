Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava

04.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:40

Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Yağışın ardından etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle vatandaşlar, kar ve buzla kaplanan yol ve kaldırımlarda ilerlemekte zorlandı.

Büyükşehir Belediyesi cadde ile sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kars

Sarıkamış ilçesinde ise dondurucu soğuklar nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı ilçede vatandaşlar araçlarının üzerini ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ile Sarıkamış Belediyesi ekipleri kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Beyaza bürünen kentte, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, araçların camları buzlandı.

Göletlerin buzla kaplandığı kentte yaşayanlar ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

Kaynak: AA