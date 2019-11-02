Doğu Anadolu'da kar yağışı - KARS
Kar yağışı Kars Kalesinden görüntü Kar görüntüsü Vatandaşların kar temizlemesi Vatandaşlardan Mehmet Yıldırım ile röportaj Neslibey Sezer ile röportaj Adem Alp ile röportaj KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı Kars'ta yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı
Kars Kalesinden görüntü
Kar görüntüsü
Vatandaşların kar temizlemesi
Vatandaşlardan Mehmet Yıldırım ile röportaj
Neslibey Sezer ile röportaj
Adem Alp ile röportaj KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı Kars'ta yaşamı olumsuz etkiledi.
VİDEO: Doğu Anadolu'da kar yağışı - KARS