Doğu Anadolu'da kar yağışı - KARS

Doğu Anadolu'da kar yağışı - KARS

Kar yağışı Kars Kalesinden görüntü Kar görüntüsü Vatandaşların kar temizlemesi Vatandaşlardan Mehmet Yıldırım ile röportaj Neslibey Sezer ile röportaj Adem Alp ile röportaj KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı Kars'ta yaşamı olumsuz etkiledi.

02.11.2019 10:46
Doğu Anadolu'da kar yağışı - KARS

Kar yağışı

Kars Kalesinden görüntü

Kar görüntüsü

Vatandaşların kar temizlemesi

Vatandaşlardan Mehmet Yıldırım ile röportaj

Neslibey Sezer ile röportaj

Adem Alp ile röportaj KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı Kars'ta yaşamı olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA

VİDEO: Doğu Anadolu'da kar yağışı - KARS
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