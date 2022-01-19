Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Erzincan

Erzincan'da gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Belediye ve Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması başlattığı kentte, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.