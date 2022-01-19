Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Haberler
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Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Erzincan

Erzincan'da gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Belediye ve Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması başlattığı kentte, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

Erzincan, Tunceli, Ağrı, kar, Güncel, Haber

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