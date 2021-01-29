Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının bir süredir etkili olduğu bölgede, bugün de hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçecek.

Kar yağışının Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yoğun olması tahmin edilirken bölgede özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney yönlerinden zaman zaman orta kuvvette, doğu kesimlerinde ise 30 ile 50 kilometre kuvvetinde esmesi öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 11, Ağrı'da 6, Ardahan'da 5, Erzurum ve Iğdır'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 2, Erzurum ve Ardahan'da 1, Erzincan'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 3, Kars'ta 2 derece olacak.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 105, Sarıkamış'ta 52 ve Konaklı'da 29 santimetre olarak ölçüldü.

Ayrıca bölgede etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmesinin yanı sıra kuvvetli buzlanma, don olayı, sis ve pus ile dik ve eğimli bölgelerdeki çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu