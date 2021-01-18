Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek
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Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

18.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:58
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir süredir aralıklarla kar yağışının etkili olduğu bölge genelinde çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, Iğdır ve çevresinde karla karışık yağmurlu havanın hakim olacağı belirtiliyor.

Ağrı ve çevresinde görülecek rüzgar ve fırtınanın yer yer kuvvetli ve saatteki hızının 40 ile 60 kilometre arasında olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölge genelinde, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 4, Kars ve Erzincan'da 2, Ağrı'da 1, Ardahan'da 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da sıfır, Iğdır'da 7, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars'ta 2, Ağrı'da 3, Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 66, Sarıkamış'ta 60 ve Konaklı'da 32 santimetre ölçüldü.

Bölgede sis hadisesi, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtilerek, dik ve eğimli alanlarda da olası çığ tehlikesine karşın vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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