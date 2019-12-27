Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

27.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:30

Erzurum, Ağrı ve Kars'ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Ağaç, bitki ve araçların karla kaplandığı kentte, belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Ağrı

Eleşkirt ilçesinde ise etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

İlçe merkezinde üç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Esnafın iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalıştığı ilçede belediye ekipleri de kar küreme çalışması yaptı.

Kars

Kars'ta da etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi karla kaplandı.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizlemeye çalıştı. Belediye ekipleri de yol ve kaldırımlardaki karları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde son yağışların ardından Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Kayak merkezinde hizmet veren turizmcilerden Kürşad Gemalmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, beklenen kar yağışının geldiğini belirterek, "Bu yağan kar ile pistlerimiz daha da iyi oldu. Önümüzde bir iki gün daha kar yağışı düşünülüyor. Bütün misafirlerimizi Sarıkamış'a bekliyoruz. Karın geç yağması biraz bizleri üzdü ama bundan sonra gelecek misafirlerimiz en iyi şekilde ağırlayacağız." dedi.

Kaynak: AA