Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da aralıklarla devam eden kar yağışı akşam etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle kent genelinde araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ve Karayolları ekipleri kent merkezi ve ara yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmasına devam etti.

Kars'ta kar yağışı gün içerisinde etkisini aralıklarla sürdürdü.

Kars-Iğdır, Kars-Ardahan ve Kars Göle kara yolunda sis ve kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışıyla Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Kars Belediyesi ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar ev ve arabalarının üzerinde biriken karları temizledi. Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 20 santimetre olarak ölçüldü.

Otel işletmecilerinden Kürşad Gemalmaz, kar yağışının devam etmesini beklediklerini belirterek, "İnşallah önümüzdeki günlerde kar yağışı sürecek. Otellerimiz hazır, rezervasyonlarımız devam ediyor. Artık bu dönemi yılbaşı olmasına rağmen normal geçireceğiz." dedi.

Ardahan'da da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar nedeniyle yüksek kesimlerdeki yollarda oluşan buzlanmadan dolayı sürücülerin tedbirli olmaları istendi.

Ağrı'da ise sabah başlayıp aralıklarla etkisini artıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kar yağışı nedeniyle Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yolundaki sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik