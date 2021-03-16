Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oldu
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Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oldu

16.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:39
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oldu

Erzurum, Kars, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkisini gösterdi.

Erzurum, Kars, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkisini gösterdi.

Erzurum gece aralıklarla yağan karla beyaza büründü.

Park ve bahçelerin kar örtüsüyle kaplandığı kentte, belediye ekipleri de kar küreme çalışması yaptı. Sabah saatlerinde güneşin açmasıyla kar örtüsü erimeye başladı.

Ağrı

Ağrı'da etkili olan kar yağışı il merkezini beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması başlattığı kentte, esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları küredi.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ise gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru kar yağışına dönüştü. Kar yağışıyla ev ve araçların üzeri karla kaplandı.

Güne karla uyanan vatandaşlar, iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Bazı besiciler de kar nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanlarına çeşmeden su taşıdı.

Kars

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışının ardından belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipler kar küreme çalışması başlattı. Sabah saatlerinde yoğunluğunu artıran kar nedeniyle vatandaşlar iş yerlerine giderken zorlandı.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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