Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oldu

25.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:32

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha karşı etkisini artırdı.

Beyaz örtüyle kaplanan kentte, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Soğuk hava nedeniyle bazı bina binaların çatılarında da buz sarkıtları oluştu, şadırvan ve çeşmeler dondu.

Bazı vatandaşlar karla kaplanan iş yerlerinin önünü temizledi.

Öte yandan kentteki belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda kar küreme ile tuzlama çalışması yürütüyor.

Ardahan ve Kars'ta da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentlerin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Yetkililer, sürücüleri özellikle buzlanmaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA