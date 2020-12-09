Doğu Anadolu'da kar yağışı

Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezleri beyaza bürüdü.

Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezleri beyaza bürüdü.

Etkili olan kar yağışı trafikte aksamalar neden oldu. Beyaza bürünen kentte tarihi mekanlar kartpostallık görüntü oluşturdu.

Kar yağışının ardından vatandaşların ev ve iş yerlerinin önündeki karı temizledi.

Belediye ekipleri de mahalle ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer