Doğu Anadolu'da kar yağışı
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Doğu Anadolu'da kar yağışı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına düştüğü Doğu Anadolu Bölgesinde, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Doğu Anadolu'da kar yağışı
24.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:55

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına düştüğü Doğu Anadolu Bölgesinde, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında kısa süreli yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ayrıca kuvvetli yağış uyarısında bulunularak, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek (Ulaşımda aksamalar, ani sel- su baskını, yıldırım, dolu vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Öte yandan, sağanak yağış Erzincan'ın Çayırlı ilçesinin yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Büyük Gelengeç köyü yaylaları beyaz örtüyle kaplanırken, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı; Erzurum'un İspir ilçesi Ulutaş'ta eksi 1,5, Erzincan Ergan Kayak Merkezinde eksi 1 ve Ardahan'ın Göle ilçesi Çullu köyünde eksi 0,5 derece oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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