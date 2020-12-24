Doğu Anadolu'da kar ve tipi nedeniyle 98 köy yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu'daki Erzurum, Kars ve Erzincan'da, kar ve tipi nedeniyle 98 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu'daki Erzurum, Kars ve Erzincan'da, kar ve tipi nedeniyle 98 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da bir süre önce etkili olan kar yağışı nedeniyle mahalle statüsündeki 74 köy yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Ekipler, dün kapanan 150 mahalle yolundan 76'sını ulaşıma açtı. Kapalı bulunan 74 köy yolunda ise karla mücadele ekiplerinin çalışması sürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 5, Erzincan'da ise 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarını açmak için başlattığı çalışma devam ediyor.

Öte yandan Ağrı'da karla mücadele ekipleri dün ulaşıma kapanan 328 köy yolunun tamamını yoğun çalışmayla ulaşıma açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç