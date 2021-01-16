Doğu Anadolu'da kar ve tipi nedeniyle 893 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzurum, Kars, Erzincan ile Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 893 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Kars, Erzincan ile Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 893 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da iki gündür etkisini sürdüren ve yüksek kesimlerde tipiye dönüşen kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde kar ve tipi nedeniyle mahalle statüsündeki 509 köy yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, 1500 personel ve 500 araçla yol açma çalışması yürütüyor.

Erzincan

Erzincan'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 189 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 11, Çayırlı'da 9, İliç'te 22, Kemah'ta 50, Kemaliye'de 5, Otlukbeli'de 8, Refahiye'de 64, Tercan'da 19 ve Üzümlü ilçesinde 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Tunceli

Tunceli'de ise kar yağışı ve tipi nedeniyle 144 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, merkeze bağlı 10 ve ilçelerden Ovacık'ta 32, Pülümür 40, Nazımiye 21, Mazgirt 13, Hozat 22, Çemişgezek'te 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler, kapalı yolları açmak için yoğun mesai yapıyor.

Kars

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 51 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar ve tipi nedeniyle ilçelerden Akyaka'da 8, Arpaçay'da 13, Sarıkamış'ta 15, Selim'de 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik