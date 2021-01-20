Doğu Anadolu'da kar ve tipi nedeniyle 402 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzurum, Erzincan, Iğdır, Kars ve Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 402 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Erzincan, Iğdır, Kars ve Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 402 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle mahalle statüsündeki 246 köy yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 1500 personel ve 500 araçla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Erzincan'da 58, Iğdır'da 52, Kars'ta 4 ve Tunceli'de 42 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Belediye, İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için söz konusu illerde yoğun şekilde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç