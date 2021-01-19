Doğu Anadolu'da kar ve tipi nedeniyle 1551 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Erzincan ile Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 1551 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Erzincan ile Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 1551 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 760 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 1500 personel ve 500 araçla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 442, Kars'ta 71, Iğdır'da 29, Erzincan'da 172, Tunceli'de 77 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için söz konusu illerde yoğun şekilde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı