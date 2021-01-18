Doğu Anadolu'da kar ve tipi nedeniyle 1272 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli ile Ağrı'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle 1272 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli ile Ağrı'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle 1272 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da dört gündür aralıklarla devam eden ve yüksek kesimlerde tipiye dönüşen kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde olumsuz hava koşullarından dolayı mahalle statüsündeki 398 köy yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 1500 personel ve 500 araçla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan

Erzincan'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 435 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle il merkezine bağlı 50, Çayırlı'da 32, İliç'te 58, Kemah'ta 40, Kemaliye'de 50, Otlukbeli'de 10, Refahiye'de 90, Tercan'da 80 ve Üzümlü ilçesinde 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı yolların ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kars

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 köy yolu ulaşımı kapalı bulunuyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 1, Arpaçay'da 5, Digor'da 9, Kağızman'da 3, Sarıkamış'ta 5 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri bu yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Tunceli

Tunceli'de, kar yağışı ve tipi nedeniyle 143 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği kentte, merkeze bağlı 11 köy ve ilçelerden Çemişgezek'te 4, Hozat'ta 13, Mazgirt'te 18, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 26, Pertek'te 10, Pülümür'de 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı karla mücadele ekipleri, 54 iş makinesi ve 112 personel ile kapalı yolları açmak için yoğun çaba harcıyor.

Ağrı

Ağrı'da da etkili olan kar yağışı sonrası 273 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentteki karla mücadele çalışmaları İl Özel İdaresine bağlı 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekiple yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu