Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkili oluyor
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Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkili oluyor

19.01.2021 15:38 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:42

Karla kaplı yerler Karda yürüyen insan Karlı kaplı ağaç Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkili oluyor ERZURUM - Erzurum'da kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Karla kaplı yerler

Karda yürüyen insan

Karlı kaplı ağaç Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkili oluyor

ERZURUM - Erzurum'da kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da beş gündür aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkili oluyor
Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkili oluyor
Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkili oluyor
Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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