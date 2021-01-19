Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkili oluyor

Karla kaplı yerler Karda yürüyen insan Karlı kaplı ağaç Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkili oluyor ERZURUM - Erzurum'da kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Karla kaplı yerler

Karda yürüyen insan

Karlı kaplı ağaç Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkili oluyor

ERZURUM - Erzurum'da kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da beş gündür aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir