Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkili oluyor
19.01.2021 15:38 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:42
Karla kaplı yerler Karda yürüyen insan Karlı kaplı ağaç Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkili oluyor ERZURUM - Erzurum'da kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.
Karla kaplı yerler
Karda yürüyen insan
Karlı kaplı ağaç Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkili oluyor
ERZURUM - Erzurum'da kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.
Erzurum'da beş gündür aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir