Sarıkamış'ta kar yağışı
19.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:08
Kars'ta aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.
Kars'ta aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.
Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri mahallelerde, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de illerle bağlantılı yollarda çalışma yürütüyor.
Sarıkamış'ta sarıçam ormanları beyaza büründü, ilçe merkezindeki bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci