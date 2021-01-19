Sarıkamış'ta kar yağışı
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Sarıkamış'ta kar yağışı

19.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:08

Kars'ta aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Kars'ta aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri mahallelerde, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de illerle bağlantılı yollarda çalışma yürütüyor.

Sarıkamış'ta sarıçam ormanları beyaza büründü, ilçe merkezindeki bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış'ta kar yağışı
Sarıkamış'ta kar yağışı
Sarıkamış'ta kar yağışı
Sarıkamış'ta kar yağışı
Sarıkamış'ta kar yağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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