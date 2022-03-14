Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oluyor

ARDAHAN (AA) - Erzurum, Iğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum'da ilkbaharın ilk ayı olan martın başından beri aralıklarla yağan kar, dün akşam saatlerinde yeniden arttı.

Sabahın erken saatlerine kadar yağan kar, kenti tekrar beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı.

Yol ve kaldırımlarda buzlanmanın da yaşandığı kentte, ekiplerin kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Iğdır

Iğdır'da etkili olan kar nedeniyle kent merkezi ve köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Gece saatlerinden itibaren başlayan kar ile beyaza bürünen cadde ve sokaklarda Iğdır Belediyesince temizlik çalışması başlatıldı.

Iğdır-Kars ve Iğdır-Ağrı kara yolunda etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bu yollarda trafik, ekiplerce kontrollü sağlanıyor.

Ağrı

Kar ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da cadde ve sokaklar yeniden karla kaplandı.

Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kars

Kars'ta yaklaşık bir haftadan beri kar aralıklarla devam ediyor.

Sabah iş yerlerine giden vatandaşlar araçları üzerinde biriken karları temizledi.

Beyaza bürünen ilde kardan dolayı tarihi mekanlarda güzel görüntüler oluştu.

Kars Belediyesi ekipleri kaldırım ve yollarda kar küreme çalışmasına devam ediyor.

Ardahan

Ardahan'da da kent merkezinde kar ve yükseklerde meydana gelen tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kar yağışı sonrası soğuk havanın da etkisini gösterdiği ilde, ekiplerin cadde, sokak ve yollardaki kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.