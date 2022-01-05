Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oldu

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da dün akşam aralıklarla devam eden kar sonrası kentte binaların çatıları, park halindeki araçların üstü ile cadde, sokak ve parklar beyaza büründü.

Kar sonrası soğuk havanın etkili olduğu kentte, yol ve kaldırımlar buz tuttu.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine battaniye örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Ardahan

Ardahan'da dün akşam başlayan kar gece de devam etti.

Yağış sonrası dondurucu soğukların etkili olduğu kentte, belediye ve karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Ağrı

Dondurucu soğukların etkisi altındaki Ağrı'da, sabah saatlerinde başlayan sis, ulaşımı aksatıyor.

Görüş mesafesinin düştüğü kentte, nehir ve dereler de buzla kaplandı.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, vatandaşlar araçlarını battaniye ve brandalarla örttü.