Doğu Anadolu'da kar, sis ve soğuk hava etkili oluyor

TUNCELİ (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı, soğuk hava ve sis etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da bir süredir aralıklarla devam eden ve sabah saatlerinde yeniden başlayan kar, park halindeki araçları ve etrafı beyaza bürüdü.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, belediye ekipleri kar ve buz temizleme çalışması yürütüyor.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerinde zaman zaman kar etkili oluyor.

Kış şartlarının yaşamı zorlaştırdığı ilçelerde, evlerin çatıları ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy ve mahalle yollarında çalışma yapıyor.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, dere ve nehirlerin yüzeyinde buz tabakası oluştu.

Iğdır

Iğdır'da da soğuk hava, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Tuzluca ilçesinde bazı dereler kısmen dondu.

Kars

Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava ve sis etkisini göstermeye başladı.

Soğuk yüzünden ağaçlarda kırağı, binaların çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

Sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.