Doğu Anadolu'da kar nedeniyle 471 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
19.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:41
Erzurum, Erzincan, Ağrı ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 471 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum, Erzincan, Ağrı ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 471 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da kar yağışının ardından kapanan 195 mahalle yolunun ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kar ve tipi nedeniyle Erzincan'da 79, Ağrı'da 174, Kars'ta 13 ve Iğdır'da 10 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu illerde yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç