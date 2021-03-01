Doğu Anadolu'da kar nedeniyle 168 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
01.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:54
Erzurum, Iğdır ve Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 168 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum, Iğdır ve Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 168 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 135 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.
Kar ve tipi nedeniyle Iğdır'da 27, Kars'ta ise 6 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, bu illerde karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök