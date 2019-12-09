Doğu Anadolu'da kar, kış, soğuk hava

09.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:25

Doğu Anadolu Bölgesi tam kış havasına bürünürken dondurucu soğuklarda etkisini artırdı. Erzincan'da bacalarda kar temizliğine koyulan vatandaşlar kış aylarında besicilik yapmanın da zor olduğunu belirtti.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



"Göle eksi 22 dereceyi gördü"



Bölge için meteorolojik uyarıda bulunularak, "Bölgemiz genelinde Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır özellikle gece ve sabah ilk saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.



Aşırı soğukların etkili olduğu bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan Refahiye'de 15, Erzurum Tekman'da 17, Kars Sarıkamış'ta 12, Ağrı Hamur'da 11, Iğdır Karakoyunlu'da 4, Ardahan Göle'de 22 derece olarak ölçüldü.



"Erzincan'ın köylerinde yaşayan besicilerin kış çilesi başladı"



Soğuk hava nedeniyle araçların camlarının buz tuttuğu Erzincan'da vatandaşlar otomobillerinin üzerine battaniye serdi. Kış çilesinin başladığı Erzincan'ın köylerinde ise vatandaşlar ev ve ahırlarının damlarının kar suyunu içeri akıtmaması için temizlik çalışmasına koyuldu. Bacaları küreyen vatandaşlar, "Köylerde besicilik yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Kış geldi mi şartlar oldukça zorlaşıyor. Bir yandan bacaları kürüyoruz diğer yandan da kuyun sürülerimizi ahırlarda besliyoruz. Sıcak günler gelinceye kadar çilemiz sürecek" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA