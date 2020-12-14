Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor
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Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor

14.12.2020 09:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:30

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ederken gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor

ERZİNCAN - Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ederken gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı; yağışların Erzincan ve Iğdır çevrelerinde genellikle yağmur yüksekleri karla karışık yağmur; diğer yerlerin karla karışık yağmur ve kar şeklinde geçeceği; gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

"Buzlanma ve don uyarısı"

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da 2, Iğdır'da 1, Erzurum'da eksi 3, Kars'ta eksi 4, Ağrı'da sıfır, Ardahan'da eksi 6 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerinin ise Erzincan'da 10, Iğdır'da 8, Erzurum'da 6, Kars'ta sıfır, Ağrı'da 4, Ardahan'da 2 derece olması öngörülüyor.

Öte yandan yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da kapanan 6 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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