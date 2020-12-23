Doğu Anadolu'da kar kentleri beyaza bürüdü
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Doğu Anadolu'da kar kentleri beyaza bürüdü

23.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:56

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ve Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezleri beyaza büründü.

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ve Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezleri beyaza büründü.

Erzurum'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşların, otomobillerinin üzerini ve ev ile iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizlediği kentte, belediye ekipleri de mahalle, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Beyaz gelinliğini giyen kentteki tarihi mekanlarda ise güzel manzaralar oluştu.

Ardahan

Ardahan'da bir süredir aralıklarla yaşanan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof kara yollarını kullanacak sürücülere zincir zorunluluğu getirildi.

Ekipler, il genelinde karla mücadele çalışması başlattı.

Iğdır

Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Ekipler, Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, kentte kar yağışıyla güzel manzaralar da oluştu.

Ağrı

Ağrı'da vatandaşlar, sabah saatlerinde ev ve iş yerlerinin önünü kar birikintilerinden temizledi.

Karayolları 123. Şube Şefliği, Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yolunda ulaşımın aksamaması için iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Bazı duyarlı vatandaşlar da çetin kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için belli noktalara yem ve mama bıraktı.

Kars

Kars'ta da yağışlarla kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kent genelinde karla mücadele çalışması başlattı.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Doğu Anadolu'da kar kentleri beyaza bürüdü
Doğu Anadolu'da kar kentleri beyaza bürüdü
Doğu Anadolu'da kar kentleri beyaza bürüdü
Doğu Anadolu'da kar kentleri beyaza bürüdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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