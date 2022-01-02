Doğu Anadolu'da kar bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı kar etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aralıklı kar yağışı tahmin edilen bölge genelinde hava çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da 1 Erzurum'da 0, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ağrı'da 6, Ardahan'da ise 8 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 1, Erzincan'da 2, Erzurum'da 5, Iğdır'da 8, Ağrı'da 9 Ardahan'da 12, Kars'ta 13 derece ölçüldü.

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

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