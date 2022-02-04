Doğu Anadolu'da kar aralıklarla etkisini sürdürüyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı aralıklarla etkisini devam ettiriyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın çok bulutlu olacağı Erzincan, Erzurum, Iğdır, Ardahan, Kars ve Ağrı'da aralıklı kar yağışı etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Tunceli ve Erzincan'da 1, Erzurum'da 4, Ardahan'da 7, Kars ve Ağrı'da 12 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının da Tunceli ve Iğdır'da 7, Erzincan'da 4, Erzurum'da 2, Ağrı'da 1, Kars ve Ardahan'da 0 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları kayak merkezlerinde Palandöken'de 147, Ergan'da 56, Konaklı'da ise 35 santimetre ölçüldü.

Bölgede beklenen yağışlar, orta kuvvette rüzgar ile buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Erzurum yeniden beyaza büründü

Erzurum'da gece başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Binaların çatıları, park halindeki araçların üstü ile cadde, sokak ve parkların beyaza büründüğü kentte, belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Karla kaplanan kentte güzel manzaralar oluştu.

Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars ve Ağrı'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Beyaza bürünen bu şehirlerde ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde tuzlama çalışması yürütüyor.