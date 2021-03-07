Doğu Anadolu'da kar aralıklarla etkili olacak
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Doğu Anadolu'da kar aralıklarla etkili olacak

07.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:26
Doğu Anadolu'da kar aralıklarla etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışının aralıklarla etkili olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışının aralıklarla etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge illerinden Erzurum, Kars ve Ardahan'da öğle saatlerine kadar, bölge genelinde ise öğleden sonra kar ve karla karışık yağmur ara ara etkili olacak.

Sıcaklığın sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü Ardahan'ın Göle ilçesi, bölgede gece hava sıcaklığının en düşük kaydedildiği yerleşim yeri oldu.

Gece en düşük sıcaklıklar Erzincan'da 5, Iğdır'da 4, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 7, Ardahan'da 5, Kars'ta 2 ve Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 15, Iğdır'da 12, Erzincan'da 11, Kars'ta 4, Erzurum'da 1, Ağrı'da sıfır, Ardahan'da ise sıfırın altında 2 derece olması tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Palandöken'de 118, Sarıkamış'ta 81 ve Konaklı'da 51 santimetre oldu.

Bölgede vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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