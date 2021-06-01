Doğu Anadolu'da kademeli normalleşme kapsamında işletmeler müşteri kabul etmeye başladı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında kademeli normalleşmeyle yeniden açılan restoran ve kafeler müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında kademeli normalleşmeyle yeniden açılan restoran ve kafeler müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı kademeli normalleşme koşulları çerçevesinde bugün itibarıyla yeme-içme yerleri 07.00'den itibaren müşteri kabul ediyor.

Geceden hazırlıklarını tamamlayan esnaf, belirlenen kurallara göre sabah saatlerinde müşterilerini kabul etti.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de faaliyet gösteren lokanta, restoran ve kafe sahipleri, 13 Nisan'dan beri paket servis ve gel-al yöntemiyle yürüttükleri hizmetlerini uzun bir aranın ardından işletmelerinde verecek olmaktan memnun.

Kars'ta kafe işletmecisi Faruk Savaş, uzun bir dönemden beri kapalı olduklarını anımsatarak, "Belirlenen tedbirlere göre müşterilerimizi kabul etmeye başladık. Pandemiden dolayı çok zor bir dönem yaşadık. İnşallah bundan sonra herhangi bir kapanma olmaz, müşterilerimizi özledik, önceliğimiz sağlık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik