Doğu Anadolu'da, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi

İsrail'in, Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars ve Ağrı'da protesto edildi.

İsrail'in, Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars ve Ağrı'da protesto edildi.

Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından yapılan protesto gösterisine katılmak için vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla İstasyon Meydanı'na geldi.

Memur-Sen İl Başkanı Mustafa Karataş, platform adına burada yaptığı konuşmada, Kudüs'ün kirli postallar altında ezildiğini, terörist canilerin tasallutuna maruz bırakıldığını aktardı.

Filistin halkının direnmeye devam ettiğini belirten Karataş, "İki yüzlü dünyaya inat, başını kuma gömen idraksizlere inat. Bir halk, bir ümmet ölüme aldırış etmeden, korkak düşmanın üzerine yürüyor, atsız pusatsız. Utan dünya, utan insanlık." diye konuştu.

Teröre karşı direnen, imanını, izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek için toplandıklarını ifade eden Karataş, şunları kaydetti:

"Herkes sussa da Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzsüzlerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyorsa, biz de burada direnmeye devam edeceğiz bu kör düzene karşı. Yılmayacağız, usanmayacağız. Orada, insanlığın haremine yapılan saldırıya karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız, bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz."

Konuşmanın ardından Erzurumlu Muhammed Şevket Gökşan hoca dua etti.

Alanda toplanan vatandaşlar, otomobilleriyle şehrin ana caddelerinde araç konvoyu oluşturdu.

Erzincan

Filistin bayrağı taşıyan bir grup, Erzincan Belediyesi önünde bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Erzincan STK Platformu Dönem Sözcüsü Emrah Kardeş, İsrail'in yaptığı zulme karşı canını ortaya koyan Filistin halkının yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail tarafından insanlığın haremine yapılan saldırıya karşı direnen yiğitlerin sesi olacaklarını vurgulayan Kardeş, "Ne var ki terörist İsrail'in oluşturduğu kanlı politikalara karşı kulaklarını tıkayıp, başını kuma gömenlerin büyük bir hüsrana uğrayacaklarını da hatırlatmak isteriz. Biz biliyoruz ki İsrail, asırlara sari getto kültürüyle o bölgede hep düşman üreterek var olmaktadır." diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından araçlarıyla konvoy oluşturup kent genelinde düzenledikleri turun ardından dağıldı.

Basın açıklamasına AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ardahan

Filistin ve Türk bayraklarıyla Memur-Sen Ardahan İl Başkanlığı önünde toplanan grup, daha sonra kent merkezinde konvoy oluşturdu.

Konvoyun ardından Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan grubu temsilen basın açıklaması yapan Memur-Sen Ardahan Temsilcisi Erdinç Çakmak, Doğu Kudüs'te yapılan zulmü protesto etmek için toplandıklarını belirterek, "Artık bu zulmün durmasını istiyoruz. Yapılan zulme herkesin tepki göstermesi gerek." ifadesini kullandı.

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

Kars

Kars'ta İHH İnsani Yardım Vakfı ve Memur-Sen Kars Şubesi koordinesinde konvoy oluşturuldu.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan bir grup, kent merkezindeki Memur-Sen binası önünde bir araya geldi.

Araçlarıyla konvoy oluşturan grup, şehir turu attı.

Ağrı

Ağrı'da da Kudüs Platformu adı altında bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin ve gönüllülerinin oluşturduğu araç konvoyu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önünden hareket etti.

Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan araçlarla korna çalan grup, yaklaşık 3 kilometrelik şehir turunun ardından Ulu Cami önünde basın açıklaması yaptı.

STK'ler adına açıklamayı okuyan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Abdurrahman Aslan, İsrail devletinin kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirdiğini dile getirdi.

Mescid-i Aksa'nın özgürleşmeden insanlığın özgürleşmeyeceğini vurgulayan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam da bu yüzden herkes sussa da Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor. Biz de burada direnmeye devam edeceğiz. Bu kör düzene karşı yılmayacağız ve usanmayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir