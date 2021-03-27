Doğu Anadolu'da ilkbaharda yağan kar, kara kışı aratmadı
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Doğu Anadolu'da ilkbaharda yağan kar, kara kışı aratmadı

Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da ilkbaharda yağan kar, kara kışı aratmadı

Erzurum, Kars, Ardahan ile Ağrı'da etkili olan kar ve tipi yaşamı zorlaştırıyor.

Erzurum, Kars, Ardahan ile Ağrı'da etkili olan kar ve tipi yaşamı zorlaştırıyor.

Erzurum'da gece başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

İlkbaharın ilk ayı olan martta karla kaplanan kentin tarihi yapılarında da güzel manzaralar oluştu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Ayrıca, kar ve tipi nedeniyle Erzurum-Erzincan ve Erzurum-Kars kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan

Ardahan'da da kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Beyaza bürünen kentin yüksek kesimlerinde ise tipi etkili oldu.

Sürücüler kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

Kars

Kars'ta da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

İki gündür aralıklarla etkili olan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar ile sürücülerin zor anlar yaşadığı kentte, belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

Ağrı

Ağrı'da da kar ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kentte aralıklarla etkili olan kar nedeniyle belediye ve karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Beyaza bürünen şehir, drone ile de görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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