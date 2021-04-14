Doğu Anadolu'da ilkbahar olmasına rağmen soğuk hava hüküm sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu Anadolu'da ilkbahar olmasına rağmen soğuk hava hüküm sürüyor

Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da ilkbahar olmasına rağmen soğuk hava hüküm sürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 2 dereceyle Ardahan ve Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji şehir şehir uyardı! İstanbul dahil pek çok ilde yağış bekleniyor
Meteoroloji şehir şehir uyardı! İstanbul dahil pek çok ilde yağış bekleniyor
Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı
Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 2 dereceyle Ardahan ve Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Kars ile Ardahan'da 2, Erzurum'da 1, Ağrı'da sıfır, Iğdır'da 8 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 20, Erzincan'da 17, Kars ile Ağrı'da 12 ve Erzurum ile Ardahan'da 11 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 116, Sarıkamış'ta 61 ve Ergan'da 54 santimetre ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Mario Draghi Ahmet Davutoğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Ajda Pekkan Demet Özdemir
Spor Diego Cenk Tosun Ersun Yanal Ünal Karaman Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğu Anadolu'da ilkbahar olmasına rağmen soğuk hava hüküm sürüyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 10:28:49. #1.14#

title