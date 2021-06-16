Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı az bulutlu kuzey kesimlerde yer yer çok bulutlu olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Kars, Ardahan ve Ağrı'da 9, Erzurum'da 10, Erzincan'da 14, Iğdır'da 18 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 35, Erzincan'da 33, Ağrı'da 32, Kars ve Erzurum'da 30, Ardahan'da ise 28 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç