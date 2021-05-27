Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuraklığın dikkat çektiği Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Kuraklığın dikkat çektiği Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Ağrı'da 4, Erzurum'da 5, Erzincan'da 11 ve Iğdır'da 13 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Erzincan'da 32, Erzurum ve Ağrı'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da ise 24 derece olacağı öngörülüyor.

"Doğu Anadolu 3.3 derece yükseldi"

Doğu Anadolu'da ortalama sıcaklık bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Nisan ayı uzun yıllar ortalaması 8.7 derece iken, bu yıl 3.3 derecelik artışla 12 dereceye kadar yükseldi. En düşük sıcaklık eksi 6.4 derece Özalp, en yüksek 32.9 derece Iğdır'da yaşandı.

"Doğu Anadolu'da en az yüzde 50 rekolte kaybı var"

Bu sene ürünlerde en az yüzde rekolte kaybı yaşanacağını belirten Erzincanlı çiftçiler, Doğu Anadolu'yu kuraklığın vurduğunu ifade ettiler.

Artan girdi maliyetleri nedeniyle zor günler geçirdiklerini kaydeden Erzincan'daki çiftçiler, şöyle konuştu:

"Kuraklık nedeniyle başta Erzincan olmak üzere Doğu Anadolu'daki diğer illerde de çiftçilerin zor günler geçiriyor. Kuru tarım yapılan alanlarda rekolte yüzde 50 oranında düşmüş durumda. Bu yıl zor şartlar altında ürünlerimizi ektik fakat yaşanan kuraklık nedeniyle şu anda ciddi bir mağduriyet yaşıyoruz. Ciddi bir kuraklık sorunuyla boğuşuyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Boz Müge Anlı Oğuzhan Koç
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Şenol Güneş Servet Yardımcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 12:47:09. #1.15#

title