Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı artıyor
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Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı artıyor

11.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:44
Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı artıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak.

Rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenen bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 2, Iğdır'da 1, Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 8, Ardahan'da 4, Erzurum'da 3 ve Kars'ta 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 14, Tunceli'de 13, Iğdır'da 12, Ardahan'da 10, Erzurum ve Kars'ta 7, Ağrı'da 5 derece olacak.

Dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesinin yanı sıra tipi, buzlanma ile don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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