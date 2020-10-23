Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı artıyor
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Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı artıyor

23.10.2020 09:36 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:40
Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı artıyor

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgem genelinde hava az bulutlu ve açık olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Erzurum'da 5, Kars ve Ağrı'da 4, Iğdır'da 10, Erzincan'da 9, Ardahan'da 2 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 25, Iğdır'da 24, Erzurum'da 19, Kars'ta 20, Ağrı'da 23, Ardahan'da 17 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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