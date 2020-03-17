Doğu Anadolu'da halkın yoğun olarak kullandığı alanlar Kovid-19'a karşı dezenfekte ediliyor- KARS/
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Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Kars Belediyesi, Selçuk, Kars, Güncel

Doğu Anadolu'da halkın yoğun olarak kullandığı alanlar Kovid-19'a karşı dezenfekte ediliyor- KARS/

KARS İbadethaneler ve kurumların dezenfekte edilmesinden görüntüler Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş ile röportaj ERZURUM Dezenfekte çalışmalarından görüntüler Büyükşehir Belediye Erzurumspor tesislerindeki dezenfekteden görüntüler Kars'ta özel kıyafetli belediye...

17.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:38
Doğu Anadolu'da halkın yoğun olarak kullandığı alanlar Kovid-19'a karşı dezenfekte ediliyor- KARS/

KARS

İbadethaneler ve kurumların dezenfekte edilmesinden görüntüler

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş ile röportaj

ERZURUM

Dezenfekte çalışmalarından görüntüler

Büyükşehir Belediye Erzurumspor tesislerindeki dezenfekteden görüntüler Kars'ta özel kıyafetli belediye ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde cemaatle ibadete ara verilmesi kararlaştırılan cami, mescit, Kuran kursları ve kütüphaneleri dezenfekte etti.

Çalışmaların vatandaşların yoğunlukta kullandığı alanlarda süreceği öğrenildi.

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "4 ekiple özellikle toplu taşıma araçları ve camileri ilaçlamaktayız, aynı zamanda resmi kuruluşların binalarını dezenfekte etme çalışmalarımız sürdürüyoruz. Kars halkına elimizden geldiğince temiz bir çevre bırakmayı hedefliyoruz." dedi.

Doğu Anadolu'da halkın yoğun olarak kullandığı alanlar Kovid-19'a karşı dezenfekte ediliyor- KARS/

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Doğu Anadolu'da halkın yoğun olarak kullandığı alanlar Kovid-19'a karşı dezenfekte ediliyor- KARS/

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