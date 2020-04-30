Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak etkisini sürdürecek Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Erzurum, Kars, Tunceli, Iğdır, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da iki gündür süren sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvet esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Tunceli'de 7, Erzincan'da 6, Kars, Ağrı ve Erzurum'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 22, Tunceli'de 21, Erzincan'da 19, Ardahan ve Ağrı'da 16, Kars ve Erzurum'da 15 derece olması tahmin ediliyor.

Kaynak: AA